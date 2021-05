Kelly Osbourne auf neuem Foto nicht wiederzuerkennen

In einem zweiten Video, das sie wenig später auf der Plattform veröffentlichte, klärte sie auf. Sie habe sich nie unters Messer gelegt, sagt Osbourne darin. Alles was sie machen habe lassen, seien Unterspritzungen in Lippen, Stirn und Kiefer. "Lasst uns die Gerüchte aus der Welt schaffen", kommentierte sie den Clip. "Könnt ihr euch nicht für mich freuen?"

Zuvor hatte sie im Podcast "Hollywood Raw" erzählt, dass eine Kieferunterspritzung ihr Gesicht schmäler aussehen lasse. "Ich hatte ein wirklich schlechtes Kiefergelenk und habe mir Injektionen in meinen Kiefer setzen lassen. Es hat mein Gesicht irgendwie dünner aussehen lassen. Und plötzlich bemerken die Leute, dass ich wirklich abgenommen habe, weil es die Form von allem verändert", hatte sie erklärt.

Zudem erzählte Osbourne, dass ihr Gewichtsverlust einer Magen-OP folgte. "Das habe ich vor zwei Jahren machen lassen und ich werde niemals darüber lügen. Es ist das Beste, was ich je für mich gemacht habe", sagte sie.