Keith Urban: Unangenehme Reaktion auf Fragen zu Kidman geht viral

Sänger Keith Urban und Schauspielerin Nicole Kidman stehen Berichten zufolge vor dem Ehe-Aus. Nun geht ein Video von Urban viral, in welchem Urban - nur wenige Wochen bevor die Trennung des Paares bekannt wurde - scheinbar wiederholt versuchte, Fragen zu seinem Beziehungsstatus aus dem Weg zu gehen. Keith Urban ging Frage zu Beziehung mit Kidman aus dem Weg In einem Interview vom 1. September wirkte der Musiker etwas unbeholfen, als er bei einem Auftritt in der australischen Radiosendung "Jonesy & Amanda" nach seiner "unglaublichen Liebesgeschichte" mit Nicole Kidman gefragt wurde. "Hätten sich eure Wege unweigerlich irgendwo gekreuzt, wenn ihr beide an diesem Tag nicht dabei gewesen wärt? Oder wäre diese unglaubliche Lebensgeschichte vielleicht nicht passiert?", wollte Moderatorin Amanda Keller wissen - womit sie sich auf das erste Aufeinandertreffen des Country-Stars und der Oscarpreisträgerin in einer Radiosendung in Los Angeles bezog.

Doch es machte nicht den Eindruck, als hätte Urban Lust gehabt, von seiner Ehe mit Kidman zu schwärmen. "Nein, ich denke schon", antwortete der Sänger knapp. Dann widmete sich dem Öffnen einer Wasserflasche. Auf die Frage, ob er glaube, dass das "Schicksal" bei der Begegnung eine Rolle gespielt habe, antwortete der er lediglich: "Keine Ahnung." Zwischendurch zog sich der Musiker die Jacke aus. In Summe machte er den Eindruck, als würde ihm das Gespräch zunehmend unangenehmer werden. Als Keller nachhakte, schien Urban bestrebt, das Thema zu wechseln: "Man weiß ja nie. Aber das Leben geht weiter." Der Clip wurde diese Woche auf dem offiziellen Instagram-Account der Radiosendung geteilt, mit den Worten: "Zuvor hat Keith Urban es geliebt, mit uns über Nicole Kidman zu plaudern! Er hat uns sogar dazu ermutigt. Wir wünschen Nicole und Keith alles Gute."