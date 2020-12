Kein Stress wegen Weihnachts-Kilos: Auch diese Stars pfeifen auf Diäten

Kelly Clarkson

US-Sängerin Kelly Clarkson wischte in der Vergangenheit wiederkehrende Gerüchte beiseite, wonach sie ihre Ernährung umgestellt habe. "Es sind Fake News im Umlauf, dass ich komische Pillen nehme, um das Gewicht zu reduzieren, oder merkwürdige Trend-Diäten mache. All das ist nicht wahr", twitterte sie. "Ich hab für all das keine Zeit. Ich esse das gleiche Zeug wie immer." Clarkson wurde im Alter von 19 Jahren durch die US-Castingshow "American Idol" zum Star. Ihr Gewicht wird in der Öffentlichkeit immer wieder zum Thema gemacht. 2017 kritisierte sie in einem Interview, dass bei Diskussionen über das Körpergewicht von Männern und Frauen in der Unterhaltungsbranche mit zweierlei Maß gemessen werde. Die Menschen redeten gerne darüber, ob jemand zu dick oder zu dünn sei. "Allerdings nur dann, wenn es um Frauen und nicht um Männer geht."