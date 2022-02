Kaum wiederzuerkennen: So sieht "Friends"-Star Matt LeBlanc heute aus

Ist das wirklich Matt LeBlanc? Lange Zeit spielte der Schauspieler in der erfolgreichen Hit-Serie "Friends" die beliebte Figur Joey Tribbiani. Mit seinem frechen Grinsen und seinem berüchtigten Satz "Wie geht's denn so?", gelang ihm in der Sendung so manch Eroberung. In den 1990er-Jahren zählte LeBlanc als absoluter Frauenschwarm. Heute würden wahrscheinlich viele der Zuseher an ihm vorbeigehen, weil sie ihn nicht wiedererkannt hätten.

Matt LeBlanc: Im Schlabber-Look kaum wiederzuerkennen

Der Serien-Darsteller Matt LeBlanc wurde vor wenigen Tagen von Paparazzi fotografiert. Auf den Fotos, die unter anderem von der DailyMail veröffentlicht wurden, muss man jedoch zwei Mal hinsehen, um sicher zu sein, dass es sich darauf wirklich um den ehemaligen "Friends"-Star handelt.