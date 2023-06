Kates witzige 3-Worte-Reaktion auf rülpsendes Baby, das sie unterbrach

Kate, selbst dreifache Mutter, reagierte schlagfertig. "Das hast du gut gemacht!" ("Well done, you"), entgegnete sie, während die Gruppe in Gelächter ausbrach. "Es beruhigt, wenn man lange versucht hat, sie zum Aufstoßen zu bringen", sagte sie zu der Frau, die das Kind hielt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Wenn Harry und Meghan sich trennen: Wer bekommt das Sorgerecht?