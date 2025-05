Katerina Jacob: "Arzt hat mir geraten, ich solle mir die Brüste amputieren lassen"

Katerina Jacob muss derzeit mit vielen Hürden in ihrem Leben kämpfen. Anfang des Jahres erregte die 67-jährige Schauspielerin mit einem Interview Aufsehen, in dem sie sich über die Höhe ihrer niedrige Rente enttäuscht äußerte. Dazu kommen gesundheitliche Probleme: 2022 erkrankte sie an Brustkrebs – und obwohl sie seit 2023 laut eigenen Aussagen krebsfrei ist, hat die aggressive Behandlung ihre Spuren hinterlassen: Die Chemotherapie habe ihre Schilddrüse zerstört, Anfang des Jahres wurde bei Jacob die Schilddrüsen-Erkrankung Hashimoto diagnostiziert.

In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift Bunte gibt die ehemalige "Der Bulle von Tölz"-Darstellerin ein Update, wie es ihr derzeit geht. Immer noch mache sie eine harte Zeit durch, so Jacob. Die seelischen Belastungen manifestierten sich schließlich in einer weiteren Erkrankung.