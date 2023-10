Kate und William wurde geraten, bei Terminen aus PR-Gründen als Paar aufzutreten

Prinz William war im September ohne Kate in New York unterwegs. Kate hatte indes die Krone bei Solo-Auftritten in Großbritannien vertreten.

Obwohl ihre Erziehungspflichten als dreifache Eltern wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss darauf haben, wer welche Termine sie alleine und zu zweit wahrnehmen, behauptete Ed Coram-James, Geschäftsführer der PR-Firma Go Up, gegenüber Express.co.uk, dass die beiden, wenn sie zusammen sind, einander perfekt ergänzen.