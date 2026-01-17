Saftkuren statt Kokain: Der neue Wellness-Lifestyle von Ex-Party-Queen Kate Moss
Zusammenfassung
- Kate Moss hat ihr früheres exzessives Party- und Drogenleben weitgehend hinter sich gelassen und setzt heute auf einen gesünderen Lebensstil.
- Das Model schwört auf regelmäßige Saftkuren, Workouts und betreibt ihr eigenes Wellness-Unternehmen Cosmoss.
- Zu ihren Beauty-Routinen zählen Rotlichttherapie, Gua-Sha, Eisbäder fürs Gesicht und der Verzicht auf Sonne.
Dass Kate Moss immer schon gerne gefeiert hat, ist kein Geheimnis. Alkohol, Kokain und Zigaretten - das britische Topmodel ist kein Kind von Traurigkeit. In ihrer wildesten Party-Zeit soll sie bis zu vier Schachteln am Tag geraucht haben.
Das wilde Party-Leben von Topmodel Kate Moss
2014 plauderte Maureen Callahan in ihrem Buch mit dem Titel "Champagne Supernovas - Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen and the 90s Renegades Who Remade Fashion" aus, dass Moss' Vorliebe für Wodka - den sie einst angeblich täglich trank - ihr gar den Spitznamen "The Tank" eingebracht hatte.
"Sie konnte jeden unter den Tisch trinken, einen Liter Wodka in einem Zug", hieß es in Callahans Buch. Auch bei ihren Laufsteg-Jobs sei Kate in den 90ern niemals nüchtern gewesen. "Bei Fotoshootings war sie immer auf irgendetwas high."
1998 ließ sich Kate Moss erstmals auf einen Entzug ein. Damals wurde sie fünf Wochen in einer Klinik in Süd-London behandelt, soll aber schon fünf Tage nach Entlassung wieder Drogen konsumiert haben. In den Jahren darauf folgten immer wieder Reha-Kuren, wegen Moss' Kokain-Sucht.
Heute hat die Laufsteg-Ikone dem wilden Partyleben (weitgehend) abgeschworen - auch wenn sie sich hin und wieder doch noch das eine oder andere Glas Alkohol zu gönnen scheint - wie auch 2024 beim Geburtstag ihrer Tochter Lila in Paris, wo sie scheinbar betrunken von einem Sessel rutschte, der vor einem Lokal aufgestellt war.
Am Freitag, dem 16. Jänner, feierte Kate Moss selbst Geburtstag. Sie wurde 52 Jahre alt.
Der neue Wellness-Lifestyle der ehemaligen Party-Queen
Ihre Gesundheit scheint ihr mittlerweile mehr zu bedeuten, als bei angesagten Partys mit dabei zu sein. Laut Daily Mail würde sich das Model heutzutage regelmäßig Saftkuren unterziehen.
Bereits seit zehn Jahren suche sie schon mehrmals im Jahr das einwöchige Saftprogramm im Wellness-Resort LifeCo in der Türkei auf.
"Ich mache Saftkuren. Mindestens dreimal im Jahr, jeweils eine Woche lang. Ich mag es. Ich fühle mich fantastisch. Und dann habe ich so viel Energie!", schwärmte sie einmal gegenüber der Grazia. "Oh mein Gott, ich habe so viel Energie, ich könnte vor Energie platzen!"
Der Wellness-Lifestyle scheint es Moss generell angetan zu haben: Die Britin ist Inhaberin des Wellness-Unternehmens Cosmoss, das eine Reihe von Eigenmarken-Tees, Hautpflegeprodukten und ein Buch mit 150 positiven Botschaften vertreibt.
"Die Marke ist etwas spät dran – Kerzen, Seren und Parfüm sind eher etwas für die Generation 50+. Aber sie hat viele Gespräche geführt, und Cosmoss ist bereits bei Harrods erhältlich. Ich weiß, dass sie große Hoffnungen in die Marke setzt", wird ein Insider zitiert.
Zuhause würde Moss mit ihrer Personal Trainerin Hortense Suleyman trainieren. Satte 4.000 Pfund (fast 5.000 Euro) soll sie laut Daily Mail zudem in eine Cadillac Pilates-Reformer-Maschine investiert haben, um in Form zu bleiben.
Im Laufe der Jahre hat Kate Moss auch immer wieder Tipps und Tricks für jugendliches Aussehen verraten.
"Ich achte darauf, im Flugzeug ausreichend zu trinken und nur leichte Kost zu essen. Mir hilft es, mich direkt nach der Ankunft an die neue Zeitzone zu gewöhnen, deshalb versuche ich, bis zu meiner gewohnten Schlafenszeit wach zu bleiben. Ich habe vor Kurzem eine Rotlichttherapie gemacht und benutze das Talika Time Control+ Gerät. Es ist super, weil es klein und reisefreundlich ist, und ich sehe definitiv eine Verbesserung meines Hautbildes. Ich benutze auch Gua-Sha-Werkzeuge aus Rosenquarz und Jade", erzählte Moss etwa gegenüber Net-A-Porter. Letzteres würde den Lymphfluss fördern.
Moss' Geheimwaffe gegen fahlen Teint sind übrigens überraschend erschwinglich. Das Model setzt auf Eisbäder für das Gesicht.
"Mein alter Geheimtipp ist, mein Gesicht in eine Schüssel mit Eiswasser und Gurkenscheiben zu tauchen – das strafft die Haut sofort und lässt Schwellungen verschwinden", plauderte sie aus.
Um vorzeitiger Hautalterung entgegenzuwirken, meidet Moss' außerdem wie viele anderen Stars auch die Sonne, nachdem ihre Freundin und Visagistin Charlotte Tilbury sie davor gewarnt hatte. Diese "hat mir geraten, nicht in die Sonne zu gehen, aber das liegt daran, dass sie rothaarig ist, also weiß sie Bescheid. Ich habe sie damals irgendwie ignoriert, aber jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein", gestand Moss' der Zeitschrift Grazia.
