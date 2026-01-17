Saftkuren statt Kokain: Der neue Wellness-Lifestyle von Ex-Party-Queen Kate Moss

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Dass Kate Moss immer schon gerne gefeiert hat, ist kein Geheimnis. Alkohol, Kokain und Zigaretten - das britische Topmodel ist kein Kind von Traurigkeit. In ihrer wildesten Party-Zeit soll sie bis zu vier Schachteln am Tag geraucht haben. Das wilde Party-Leben von Topmodel Kate Moss 2014 plauderte Maureen Callahan in ihrem Buch mit dem Titel "Champagne Supernovas - Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen and the 90s Renegades Who Remade Fashion" aus, dass Moss' Vorliebe für Wodka - den sie einst angeblich täglich trank - ihr gar den Spitznamen "The Tank" eingebracht hatte. "Sie konnte jeden unter den Tisch trinken, einen Liter Wodka in einem Zug", hieß es in Callahans Buch. Auch bei ihren Laufsteg-Jobs sei Kate in den 90ern niemals nüchtern gewesen. "Bei Fotoshootings war sie immer auf irgendetwas high."

1998 ließ sich Kate Moss erstmals auf einen Entzug ein. Damals wurde sie fünf Wochen in einer Klinik in Süd-London behandelt, soll aber schon fünf Tage nach Entlassung wieder Drogen konsumiert haben. In den Jahren darauf folgten immer wieder Reha-Kuren, wegen Moss' Kokain-Sucht. Heute hat die Laufsteg-Ikone dem wilden Partyleben (weitgehend) abgeschworen - auch wenn sie sich hin und wieder doch noch das eine oder andere Glas Alkohol zu gönnen scheint - wie auch 2024 beim Geburtstag ihrer Tochter Lila in Paris, wo sie scheinbar betrunken von einem Sessel rutschte, der vor einem Lokal aufgestellt war.

Am Freitag, dem 16. Jänner, feierte Kate Moss selbst Geburtstag. Sie wurde 52 Jahre alt. Der neue Wellness-Lifestyle der ehemaligen Party-Queen Ihre Gesundheit scheint ihr mittlerweile mehr zu bedeuten, als bei angesagten Partys mit dabei zu sein. Laut Daily Mail würde sich das Model heutzutage regelmäßig Saftkuren unterziehen. Bereits seit zehn Jahren suche sie schon mehrmals im Jahr das einwöchige Saftprogramm im Wellness-Resort LifeCo in der Türkei auf. "Ich mache Saftkuren. Mindestens dreimal im Jahr, jeweils eine Woche lang. Ich mag es. Ich fühle mich fantastisch. Und dann habe ich so viel Energie!", schwärmte sie einmal gegenüber der Grazia. "Oh mein Gott, ich habe so viel Energie, ich könnte vor Energie platzen!"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT / GEOFFROY VAN DER HASSELT Kate Moss tut einiges für ihre körperliche Fitness

Der Wellness-Lifestyle scheint es Moss generell angetan zu haben: Die Britin ist Inhaberin des Wellness-Unternehmens Cosmoss, das eine Reihe von Eigenmarken-Tees, Hautpflegeprodukten und ein Buch mit 150 positiven Botschaften vertreibt. "Die Marke ist etwas spät dran – Kerzen, Seren und Parfüm sind eher etwas für die Generation 50+. Aber sie hat viele Gespräche geführt, und Cosmoss ist bereits bei Harrods erhältlich. Ich weiß, dass sie große Hoffnungen in die Marke setzt", wird ein Insider zitiert.