Karriere-Boost: Victoria Beckham bekommt eigene Netflix-Serie

Ein neues Format soll erzählen, wie sie sich als Kreativdirektorin ihrer eigenen Modemarke neu erfunden habe, kündigte Netflix auf der Plattform X an. Die Serie befinde sich in der Produktion.

Victoria Beckham: Vom Spice Girl zur Mode-Ikone

Netflix hat bereits einen Mehrteiler zu Beckhams Mann veröffentlicht. Das Paar ist seit 25 Jahren verheiratet und hat vier Kinder. Victoria wurde in den 1990ern mit der britischen Popgruppe "Spice Girls" ("Wannabe") berühmt - damals unter dem Spitznamen Posh Spice.

Später baute sich die Britin, die 1974 in England geboren wurde, eine Karriere in der Modebranche auf. Die neue Produktion soll auch Einblick ins Familienleben der Beckhams geben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In der ersten Produktion "Beckham" hatte das Paar ebenfalls über privatere Dinge gesprochen.