Kameramann ist schuld an Jamie Lee Curtis’ Schönheitsoperation

Als US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) 25 Jahre alt war, erlebte sie eine Situation am Set des Films "Perfect" (1985), die großen Einfluss auf ihr weiteres Leben haben sollte.

Nach der Operation habe sie sich schlecht gefühlt. "Das ist einfach nichts, was man mit 25 oder 26 machen sollte. Ich habe es sofort bereut und im Grunde bis heute. Heute umso mehr, weil ich mittlerweile öffentlich dafür einstehe, Frauen zu sagen: ,Du bist wunderschön und perfekt, so wie du bist.’ Also ja, das war definitiv keine gute Entscheidung."

Der Eingriff habe auch noch ein ganz anderes Problem heraufbeschworen, wie Curtis sagt, denn sie wurde abhängig von Schmerzmitteln. "Man bekommt die einfach. Ich war sehr angetan vom warmen Bad eines Opiats."