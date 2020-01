Junge Mütter unter Druck: Kate Upton kritisiert Soziale Medien

US-Model und Schauspielerin Kate Upton (27) hat die in Sozialen Medien propagierten Schönheitsideale für Frauen nach einer Schwangerschaft kritisiert. "Als frischgebackene Mutter fühlt man sich durch die Sozialen Medien unter Druck gesetzt, sofort nach der Geburt wieder seine alte Figur zu haben", schrieb sie in einem Instagram-Post am Donnerstag.