Julianne Moore bekommt Konkurrenz: Tochter könnte ihr Zwilling sein

Als Schauspielerin überzeugt Julianne Moore immer wieder. Insgesamt fünf Mal war sie für den Oscar nominiert - bis sie 2015 für ihre Darbietung in "Still Alice" tatsächlich mit einem Goldjungen geehrt wurde. Ihr Privatleben hält die 60-Jährige aber so weit es geht aus dem Rampenlicht raus.

Julianne Moores bodenständiges Familienleben

Die US-Amerikanerin, die auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, war in erster Ehe von 1986 bis 1995 mit ihrem Schauspielkollegen John Gould Rubin verheiratet.Seit August 2003 ist sie in zweiter Ehe mit dem Regisseur Bart Freundlich verheiratet, den sie bei den Dreharbeiten zu "Das Familiengeheimnis" (1997) kennenlernte. Mit Freundlich lebt die Schauspielerin in New York und hat zwei gemeinsame Kinder: Sohn Caleb, der 1997 zur Welt kam, und eine Tochter namen Liv, die 2002 das Licht der Welt erblickt hat und inzwischen zu einer jungen Dame herangewachsen ist. Die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter ist übrigens verblüffend. Mutter und Tochter könnten fast als Zwillinge durchgehen.