"Es ist ein großer Schock für mich zu erfahren, dass mein erstes Buch, 'Freckleface Strawberry', von der Trump-Administration aus Schulen des Verteidigungsministeriums verbannt worden ist", beginnt sie ihren Instagram-Beitrag. "Ich frage mich, was an diesem Bilderbuch so umstritten ist, dass es von der US-Regierung verboten wurde. Ich bin wirklich traurig und hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem Land erleben würde, in dem Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ein verfassungsmäßiges Recht sind."

Trump verbietet Bücher mit Gender- oder Gleichtellungsideologie

Hintergrund der Verbannung von Moores Buch aus Schulbibliotheken: Das US-Verteidigungsministerium unterzieht Kinder- und Jugendbücher derzeit einer "Compliance-Überprüfung", berichtet The Guardian. Sprich: Bücher, die "möglicherweise mit der Genderthematik oder der Gleichstellungsideologie in Verbindung stehen", seien in Schulbibliotheken nicht mehr erlaubt. Dabei wurde eine "kleine Anzahl von Büchern" identifiziert, die zur "weiteren Überprüfung" aufbewahrt werden – darunter offenbar auch Moores Buch.

Die Schauspielerin betont in ihrem Instagram-Beitrag, sie sei "stolze Absolventin der Frankfurt American High School, einer Verteidigungsministeriums-Schule, die einst in Frankfurt, Deutschland, betrieben wurde." Weiter erzählt sie: "Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der ein Vietnam-Veteran ist und seine Karriere in der US Army verbracht hat. Ich könnte nicht stolzer auf ihn und seinen Dienst für unser Land sein." Es würde sie sehr ärgern, dass Kinder - wie sie selbst eines war - "die mit einem Elternteil im Militär aufwachsen und eine solche Schule besuchen, keinen Zugang zu einem Buch haben, das von jemandem geschrieben wurde, dessen Lebenserfahrung der ihren so ähnlich ist."