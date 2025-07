"Charmed"- und "Nip/Tuck"-Star Julian McMahon wäre am 27. Juli 57 Jahre alt geworden. Er starb jedoch am 2. Juli nach langer Krankheit.

McMahon hielt Krankheit geheim

Der australische Schauspieler verstarb infolge eines metastasierten Kopf-Hals-Krebses. Er hielt seine Krankheit vor der Öffentlichkeit geheim und arbeitete bis zum Schluss. Zuletzt war er neben Nicolas Cage in "The Surfer" sowie in der Serie "FBI: Most Wanted" zu sehen.

"Er liebte seine Arbeit und er liebte seine Fans. Sein innigster Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bringen", so Ehefrau Kelly McMahon gegenüber Deadline.