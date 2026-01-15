Jodie Foster packt aus: "Hätte Karrieren von Menschen ruinieren können"

Oscar-Preisträgerin Jodie Foster (63) vermutet eigenen Worten zufolge, dass ihr früher Erfolg sie als junge Frau in Hollywood vor sexuellen Übergriffen geschützt haben könnte.

Jodie Foster "gehörte zu Kategorie von Menschen, die Macht hatten"

"Als ich dann meine erste Oscar-Nominierung erhielt, gehörte ich zu einer anderen Kategorie von Menschen, die Macht hatten, und ich war zu gefährlich, um mich anzurühren", sagte Foster im Podcast "Fresh Air".

Die Schauspielerin stand u.a. als Zwölfjährige neben Robert DeNiro für Martin Scorseses Film "Taxi Driver" vor der Kamera und wurde dafür für einen Oscar nominiert. "Ich hätte die Karrieren von Menschen ruinieren können."