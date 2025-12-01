Jodie Foster: De Niro kostete sie als 12-Jährige "Taxi Driver"-Set Überwindung

Oscar-Preisträgerin Jodie Foster (63) hat, wie sie sagt, ihren Schauspielkollegen Robert De Niro (82) am Set des gemeinsamen Films "Taxi Driver" anfangs ziemlich langweilig gefunden.

Jodie Foster blickt auf Dreharbeiten mit De Niro zurück

Ihr knapp 20 Jahre älterer Kollege habe sie damals "unter seine Fittiche genommen" und mit ihr Dialoge geprobt, zitierte das US-Magazin Variety Foster beim Marrakech Film Festival.

In dem Psychodrama "Taxi Driver" von 1976 spielt Foster eine junge Prostituierte. Die Rolle brachte ihr ihre erste Oscar-Nominierung ein. Die Schauspielerin war während der Dreharbeiten von Martin Scorseses Kultfilms zwölf Jahre alt.