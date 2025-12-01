Jodie Foster: De Niro kostete sie als 12-Jährige "Taxi Driver"-Set Überwindung
Oscar-Preisträgerin Jodie Foster (63) hat, wie sie sagt, ihren Schauspielkollegen Robert De Niro (82) am Set des gemeinsamen Films "Taxi Driver" anfangs ziemlich langweilig gefunden.
Jodie Foster blickt auf Dreharbeiten mit De Niro zurück
Ihr knapp 20 Jahre älterer Kollege habe sie damals "unter seine Fittiche genommen" und mit ihr Dialoge geprobt, zitierte das US-Magazin Variety Foster beim Marrakech Film Festival.
In dem Psychodrama "Taxi Driver" von 1976 spielt Foster eine junge Prostituierte. Die Rolle brachte ihr ihre erste Oscar-Nominierung ein. Die Schauspielerin war während der Dreharbeiten von Martin Scorseses Kultfilms zwölf Jahre alt.
De Niro sei zu der Zeit jedoch auch abseits der Kamera in seiner Filmrolle als emotional gestörter Kriegsveteran geblieben. "Er war also wirklich uninteressant, und ich erinnere mich, dass ich mit ihm zu Mittag aß und dachte: 'Was ist hier los? Wann kann ich nach Hause gehen?'", sagte Foster.
Beim dritten gemeinsamen Mittagessen mit De Niro habe dieser sie jedoch "endlich in die Improvisation eingeführt", "und das öffnete mir die Augen dafür, was Schauspielerei sein kann", erzählte Foster. Sie sei vollkommen aufgeregt zurück zu ihrer Mutter gegangen und habe ihr von ihrer "Erleuchtung" erzählt, die sie dank De Niro gehabt habe.
