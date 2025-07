"Ich habe [Hogan] am Mittwochabend angerufen, und dann am Donnerstagmorgen passierte alles", erzählte der 81-Jährige. "Es passierte einfach über Nacht, aber am Tag zuvor war es so positiv."

Nun gibt ein enger Freund der Wrestling-Ikone Auskunft über die letzten Momente des US-Amerikaners. In einem Interview mit People blickt Wrestling-Manager Jimmy Hart auf seine Freundschaft mit dem verstorbenen Hulk Hogan zurück und gibt Einblicke in seine letzten Tage.

US-Wrestling-Legende Hulk Hogan ist mit 71 Jahren gestorben . Die örtliche Polizei teilte mit, dass am Donnerstagvormittag um 9.51 Uhr (Ortszeit) ein Notruf wegen Herzstillstands eingegangen sei. Feuerwehr und Rettungskräfte hätten Hogan zunächst vor Ort behandelt. Dann sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt worden sei. Er sei umgeben von seinen liebsten Menschen gestorben, sagte sein Manager Chris Volo dem TV-Sender NBC.

Für Hart kommt der Tod seines guten Freundes unerwartet. Als er den pensionierten Profi-Wrestler diese Woche anrief, habe er stattdessen mit Hogans Assistent gesprochen, der ihm ausrichtete, dass es seinem Freund "großartig" gehe. Persönlich getroffen habe er Hulk Hogan vor rund einem Monat zum letzten Mal, erinnerte sich Hart. Danach hätte sich der Wrestler einer Nackenoperation unterzogen.

Davor, so Hart, habe er sich dreimal pro Woche Wrestling mit Hogan angesehen. Die beiden Freunde pflegten auch den Brauch, jeden Montagabend mit Hogans Sohn Nick Hogan Karaoke in der Familienbar "Hogan’s Hangout" in Clearwater, Florida, zu singen.

Auch an den letzten gemeinsamen Abend in der Bar erinnerte sich Hart.

"Er war großartig", sagte der Wrestling-Manager über das Treffen. "Er hatte an dem Abend tolles Essen. Er unterhielt sich mit den Fans. Er war einfach phänomenal."

Hulk Hogan: Erfolg im Ring und drei Ehen

Hogan war am 11. August 1953 als Terrence "Terry" Gene Bollea im US-Bundesstaat Georgia geboren worden. Sein Vater arbeitete auf dem Bau, seine Mutter war Tanzlehrerin. Zunächst spielte Hogan unter anderem Baseball und als Bassist in einigen Bands, bis er schließlich in den 1970er-Jahren zum professionellen Wrestling fand - und sich in Anlehnung an den Superhelden Hulk seinen Spitznamen zulegte. "Ich bin da ein bisschen hineingestolpert", sagte er vor Kurzem in einem Podcast. "Ich war ein riesiger Fan." Wrestling ist ein Ringsport, der mit Show-Elementen gekoppelt ist. Die Kämpfer deuten zum Beispiel Fausthiebe an. Und sie schreien sich besonders viel an. Die Handlung ist inszeniert. Die Kämpfer brauchen dafür ein enormes Fitnesslevel.

Jahrzehntelang lieferte sich Hogan Matches auf der ganzen Welt und gewann unzählige Trophäen. Er war mehr als zwei Meter groß und wog zeitweilig fast 140 Kilogramm. Seine muskulösen Oberarme bezeichnete er gerne als "60 Zentimeter dicke Python-Schlangen". Noch Anfang des Jahres hatte Hogan im Ring gestanden, zuletzt hatten aber Gerüchte über gesundheitliche Probleme des Wrestlers zugenommen. Er hatte sich im Laufe der Jahre bereits zahlreichen Operationen unterziehen müssen.

Zahlreiche Reality-Shows sowie weitere Auftritte in Film und Fernsehen verschafften Hogan zusätzliche Bekanntheit auf der ganzen Welt. Seine Fähigkeiten hätten den dritten Teil der Box-Filmreihe "Rocky" ganz besonders gemacht, schrieb der Schauspiel-Star Sylvester Stallone bei Instagram. "Ich hatte die Freude, diese brillante Persönlichkeit und diesen Showman kennenzulernen, als er 26 Jahre alt war." Hogan sei "absolut wunderbar" gewesen, schrieb Stallone weiter.

Erst vor zwei Jahren hatte Hogan zum dritten Mal geheiratet - diesmal die Yoga-Lehrerin Sky Daily. Aus der Ehe mit Linda Claridge zwischen 1983 und 2009 stammen die 1988 geborene Tochter Brooke, die Hogan bereits zweimal zum Großvater machte, und der 1990 geborene Sohn Nick. Von 2010 bis 2021 war Hogan mit Jennifer McDaniel verheiratet.