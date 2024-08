Jetzt spricht Maria Höfl-Riesch über ihre Trennung: "Natürlich bin ich sehr traurig"

"Es geht schon, aber natürlich bin ich sehr traurig, so eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben", sagte sie jetzt dem Magazin "Gala". Wichtig sei ihr, dass die Trennung mit Respekt von statten geht.

"Wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, daher gehen wir in Freundschaft auseinander. In Zukunft werden wir zwar kein Ehepaar mehr sein, aber immer noch Freunde."

Einen bestimmten Auslöser für die Trennung gebe es nicht. "Wir haben uns langsam, aber stetig voneinander entfernt." Marcus würde aber auch weiterhin ihr Manager bleiben.