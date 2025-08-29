Nach Krebserkrankung: Jessie J muss Tour absagen

Im Juni dieses Jahres gab die britische Sängerin Jessie J (37) bekannt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ein Monat später gab es von ihr ein positives Update: Der Krebs hatte nicht gestreut. Ihre Fans atmeten auf. Nun aber sorgt die "Price Tag"-Interpretin erneut für Sorgen in ihrer Fangemeinde. Denn sie musste ihre geplante Akustik-Tour absagen.

Zweite Operation Den Grund dafür verriet Jessie J auf ihrem Instagram-Kanal: "Leider muss ich mich einer zweiten Operation unterziehen – nichts allzu Ernstes, aber sie muss bis Ende des Jahres durchgeführt werden." Da es aber zu einer Terminüberschneidung mit ihrer Tour komme, müsse sie diese schweren Herzens auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. "Es tut mir so leid, ich fühle mich frustriert und traurig, aber ich muss gesund werden, ich muss geheilt werden", gibt sie an.