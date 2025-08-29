Nach Krebserkrankung: Jessie J muss Tour absagen
Im Juni dieses Jahres gab die britische Sängerin Jessie J (37) bekannt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ein Monat später gab es von ihr ein positives Update: Der Krebs hatte nicht gestreut. Ihre Fans atmeten auf.
Nun aber sorgt die "Price Tag"-Interpretin erneut für Sorgen in ihrer Fangemeinde. Denn sie musste ihre geplante Akustik-Tour absagen.
Zweite Operation
Den Grund dafür verriet Jessie J auf ihrem Instagram-Kanal: "Leider muss ich mich einer zweiten Operation unterziehen – nichts allzu Ernstes, aber sie muss bis Ende des Jahres durchgeführt werden." Da es aber zu einer Terminüberschneidung mit ihrer Tour komme, müsse sie diese schweren Herzens auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. "Es tut mir so leid, ich fühle mich frustriert und traurig, aber ich muss gesund werden, ich muss geheilt werden", gibt sie an.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Eigentlich hätte ihre Tour im Oktober dieses Jahr starten sollen. Die Termine in Europa und Großbritannien finden nun im April 2026 statt. Die schlechte Nachricht für Jessie J's amerikanische Fans: In die USA wird die Sängerin vorerst nicht kommen, diese Termine wurden vorerst komplett abgesagt. Für Österreich waren keine Auftritte geplant, allerdings wird Jessie J (am 23. April 2026) in Köln auftreten.
Heidi Klum und Rita Ora zeigen Unterstützung
Unter ihrem Video sind viele aufmunternde und vor allem verständnisvolle Kommentare zu lesen – von Fans, aber auch von prominenten Freunden der Sängerin. Rita Ora etwa schrieb: "Du machst deine eigenen Pläne und alles andere wird sich fügen – Gesundheit geht vor. Liebe dich." Heidi Klum postete ein Herzchen-Emoji.
Jessie J bedankte sich für die unterstützenden Worte: "Ich scrolle gerade im Bett durch diese Kommentare und heule. Die Liebe und Unterstützung und das Verständnis. Ich spüre es. Danke."
