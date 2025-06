Popstar Jessie J macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Popstar Jessie J ("Price Tag") macht eine Brustkrebsdiagnose öffentlich. In einem auf Instagram veröffentlichten Video sagt sie, der Krebs sei glücklicherweise früh erkannt worden. Sie habe hin und her überlegt, ob sie öffentlich darüber sprechen soll, so die 37-Jährige. Schlussendlich entschied sie sich dafür - aufgrund der Menschen, die sich um sie sorgen und weil sie immer "alles geteilt" habe, "was in meinem Leben passiert". Nun wolle sie sich aufgrund einer anstehenden Operation erst einmal zurückziehen und dann mit mehr Musik zurückkommen.

Jessie Js Kollegin Rita Ora schrieb im Kommentarbereich, dass ihre Mutter auch Brustkrebs hatte und sie darum wisse, dass es sich sich um eine mental herausfordernde Sache handele. "Ich bin für dich da", so Ora.