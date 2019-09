Ex Bachelorette Jessica Paszka neu verliebt

Die einstige "Bachelorette" Jessica Paszka macht mittlerweile Karriere als Influencerin und lässt ihre Follower via Instagram - dem " Jobprofil" einer Bloggerin entsprechend - häufig an ihrem Alltag teilhaben. Beautyroutine, Reisen, Autokauf - überall hin "nimmt" die 29-Jährige ihre Follower "mit". Nur was ihr Liebesleben betrifft, hält sie sich erstaunlich bedeckt. Auch, dass sie wieder verliebt sein soll, erfuhr man nicht von ihr, sondern von dem neuen Mann an ihrer Seite höchstpersönlich.

Wer ist Jessica Paszkas neuer Freund?

Bei ihrem neuen Auserwählten soll es sich um den Fußballprofi Alexander Meyer (28) handeln. Der enthüllte die Beziehungs-Neuigkeiten jetzt im Rahmen eines Radiointerviews, in dem er angab, "dass die Gerüchte stimmen" und er und Paszka ein Paar seien. Von Seiten der Ex Bachelorette gab es bislang noch kein Statement.