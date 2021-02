Jennifer Lopez im Hochzeitskleid: Hat sie etwa schon geheiratet?

Jennifer Lopez traut sich. Doch nicht etwa mit ihrem Alex Rodriguez. Am Dienstag teilte die Sängerin und Schauspielerin eine Reihe an Fotos im Rahmen von Instagram-Storys - darunter ein Bild von zwei Blumensträußen und eines, auf dem sie in einem Hochzeitskleid zu sehen ist.

Jennifer Lopez im Hochzeitkleid

Auf den ersten Blick ließen die Fotos vermuten, dass die 51-Jährige mit ihrem Verlobten, dem 45-jährigen ehemaligen US-amerikanischen Baseballspieler Alex Rodriguez, den Bund fürs Leben geschlossen hat.

Doch schon schnell war klar, dass dies nicht der Fall ist. Bei den von JLo geteilten Aufnahmen handelt es sich um Schnappschüsse, die am Set ihres neuen Films "Shotgun Wedding" entstanden sind. Die Dreharbeiten der Action-Komödie von Regisseur Jason Moore haben offenbar schon angefangen - wie der von Lopez hinzugefügte Hashtag "#ShotgunWedding Day 1" vermuten lässt.