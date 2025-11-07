Jennifer Lawrence in einer neuen Dimension der Verzweiflung

Jennifer Lawrence weiß, wie sich Kontrollverlust anfühlt - zumindest auf der Leinwand. Seit Jahren spielt sie Frauen am Rande des psychischen Zusammenbruchs. Auch in "Die My Love", dem neuen Film von Lynne Ramsay, der am Donnerstag in den heimischen Kinos anläuft. An der Seite von Robert Pattinson verkörpert sie darin eine junge Mutter, die mit ihrem Partner aufs Land zieht und langsam wahnsinnig wird. Grace wollte eigentlich Schriftstellerin werden, sitzt jetzt aber alleine mit ihrem Baby in Montana. Ihr Partner ist viel für die Arbeit unterwegs, ihr einziger anderer Kontakt ist ihre Schwiegermutter (Sissy Spacek). Grace streift nachts durch die Wälder, verletzt sich selbst, robbt mit einem Messer durchs Gras, verliert sich in Sexfantasien mit einem Nachbarn - und landet letztlich in der Psychiatrie. Womöglich leidet sie an einer postpartalen Depression - also einer depressiven Erkrankung, die nach der Geburt des eigenen Kindes auftritt -, vielleicht ist sie auch einfach wütend aufs Patriarchat.

Jennifer Lawrence: "einfach eine Traumrolle" "Ich glaube, jede Schauspielerin würde sagen, dass das einfach eine Traumrolle ist", sagte die Oscar-Preisträgerin im Interview der dpa. Sie sei für den Film an einen "wilden, rauen, ungezähmten Ort" gereist. Vor allem wegen der intensiven Performances von Lawrence und Pattinson ist "Die My Love" sehenswert. Auch Optik und Sound sind besonders. Ramsay rahmt ihre Figur in enge, grell getönte Räume, lässt das Surren von Fliegen, das Kläffen eines Hundes und verzerrte Musik durch die Szenen dringen, als wäre der Sound selbst ein Spiegel der inneren Unruhe von Grace. "Die My Love" ist die Verfilmung eines Buchs von Ariana Harwicz. Träume, Fantasien und das tatsächliche Geschehen verschwimmen im Roman wie auch im Film. Sie habe gewusst, dass es schwierig sein würde, das Buch zu verfilmen, sagte Lawrence, da nicht alles wörtlich zu nehmen sei. Sie habe es letztlich als Poesie definiert - und ihr sei klar geworden, dass Ramsey ("We Need to Talk About Kevin") die Einzige sei, die diese Poesie in einen Film verwandeln könne. Lawrence ist auch eine Produzentin des Films.