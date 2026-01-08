Intime Einblicke: Garner spricht über "schwierige" Scheidung von Ben Affleck

Nun sprach Garner in einem seltenen Interview darüber, wie schwierig die Trennung von ihrem langjährigen Partner tatsächlich war.

2015 hatten Jennifer Garner und Ben Affleck nach zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Auch nach ihrer Trennung hatte Garner dem Vater ihrer drei Kinder den Rücken gestärkt, als dieser mit wiederkehrenden Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. 2018 wurde das Ehe-Aus amtlich vollzogen .

"Man muss klug einschätzen, was man verkraften kann und was nicht, und ich konnte das, was da draußen war, nicht verkraften", erzählte die Schauspielerin gegenüber der aktuellen Ausgabe der Marie Claire UK, die am 7. Jänner veröffentlicht wurde. "Aber das, was da draußen war, war nicht das Schwierige. Die Tatsache an sich war das Schwierige."

"Das eigentliche Auseinanderbrechen einer Familie war das Schwierigste", fuhr die Ex-Frau von Ben Affleck fort. "Das Schwierigste war der Verlust einer echten Partnerschaft und Freundschaft."

Garner über ihren Heilungsprozess

Tatsächlich haben die beiden Schauspieler es aber geschafft, trotz des Endes ihrer Ehe, eine enge Bindung zu bewahren. Garner und Affleck wirken in den letzten Jahren freundschaftlicher denn je. Sie widmen sich auch gemeinsam der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder.

"Es ist wichtig, dass Frauen wissen: Wenn sie denken: "Oh, das werde ich nie wieder erleben, dieses Gefühl nie wieder haben, mit dieser Person werde ich nie wieder befreundet sein", dann ist die Zeit die Chance zur Heilung", erzählte Garner über diesen Prozess.

Garner und Affleck verliebten sich nach den Dreharbeiten zu "Daredevil" (2003). Das Paar heiratete 2005 und bekam drei Kinder: Violet (19), Seraphina (16) und Samuel (13).