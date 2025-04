Der Hollywoodstar hat große Angst vorm Fliegen, gab sie nun in einem Interview an. Um diese Panik in den Griff zu bekommen, hat sie schon viel ausprobiert.

In der Kult-Sitcom "Friends" spielte sie die leicht neurotische und überdrehte Rachel, aber auch im realen Leben hat Jennifer Aniston mit einer ganz großen Angst zu kämpfen: Sie hasst es, zu fliegen. Was natürlich unpraktisch ist, denn als Superstar jettet man um die gesamte Welt, da wird das Flugzeug (oder besser: der Privat-Jet) schnell zum zweiten Zuhause. Nun verriet die 56-Jährige in einem Interview, was sie schon alles unternommen hat, um ihre Flugangst in den Griff zu bekommen.

Vom Aberglaube zur Meditation "Ich habe extreme Angst vor dem Fliegen", gibt sie im Gespräch mit dem Magazin Travel + Leisure an. Viele Versuche hat sie schon hinter sich, um diese Panik loszubekommen – dazu gehörten auch abergläubische Rituale. Einige Zeit betrat sie erst dann das Flugzeug, wenn sie es vorher außen mit der rechten Hand berührt hatte. Zudem musste sie es mit dem rechten Fuß zuerst betreten. Tat sie das nicht, würde das Flugzeug abstürzen – so der Aberglaube. In der Psychologie spricht man bei so einem Verhalten auch von "magischem Denken", das helfen soll, (irrationale) Ängste in den Griff zu bekommen.

Den Aberglauben habe sie mittlerweile aber abgelehnt, erzählt Aniston. Stattdessen sei sie auf Hypnose umgestiegen. "Ich habe mich in letzter Zeit mit Hypnose beschäftigt, und eine der Voraussetzungen ist, dass ich all diesen Aberglauben loswerde. Also habe sie "die Sache mit der rechten Hand und dem rechten Fuß nicht mehr gemacht - und jetzt ist es schockierend gut!", zeigt sie sich begeistert. Um den Flug psychisch gut zu überstehen und keine Panikanfälle zu bekommen, meditiere sie mittlerweile, erzählt die Schauspielerin außerdem. "Eine gute Meditation kann dich da durchbringen." Doch nicht nur auf das psychische, sondern auch das körperliche Wohlbefinden während des Fliegens achte sie. Anistons Tipp: regelmäßig aufstehen, herumgehen und sich dehnen. Zu viel Gepäck Auf Reisen immer dabei hat Sport-Fan Aniston auch eine kleine Reisetasche mit den wichtigsten Fitnessgeräten – diese stellte sie unlängst auf Instagram vor, inklusive ihrem täglichen Workout. Lesen Sie hier mehr dazu:

Ob sie zukünftig auf dieses Gepäck verzichten wird? Im Interview gab Aniston auch zu, immer viel zu viel einzupacken. Diese schlechte Angewohnheit möchte sie sich aber abgewöhnen. Doch ihre Reisebegleiterinnen sind von Anistons "Schwäche" eigentlich schwer begeistert: "Meine Freundinnen schätzen mich sehr, weil sie sich in der Regel alles, was sie vergessen haben, bei mir ausleihen können", schmunzelt die Schauspielerin. "Ich biete einen Service an!"