Pitt und Co: Jennifer Aniston feierte Geburtstag mit allen Ex-Partnern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Aktuell steht Hollywood-Star Jennifer Aniston mal wieder mit ihrem Liebesleben in den Schlagzeilen: Erst vor wenigen Tagen machte sie ihre Beziehung zu Hypnotherapeut Jim Curtis öffentlich, indem sie ein gemeinsames Foto auf ihrem Instagram-Kanal postete. Curtis ist Anistons erster offizielle Partner seit ihrer Scheidung von Justin Theroux im Jahre 2018. Seitdem ihre Ehe mit Brad Pitt 2005 in die Brüche ging, nachdem er sie mit Kollegin Angelina Jolie betrog, haftet an der ehemaligen "Friends"-Darstellerin das misogyne Image der verlassenen Frau, die verzweifelt nach Liebe sucht. Doch trotz der Trennungen scheint Aniston den Kontakt zu ihren Ex-Partnern zu pflegen, von Verzweiflung keine Spur.

Feier mit allen Ex-Partnern In einer aktuellen Folge des Podcasts "Armchair Expert with Dax Shepard" gab Anistons Freundin und Co-Star in "The Morning Show", Reese Witherspoon, eine Anekdote zum besten, die sich viele Frauen (und Männer) wohl nur schwer vorstellen können. Zur großen Feier ihres 50. Geburtstages 2019 nämlich lud Aniston viele ihrer langjährigen Weggefährten ein – inklusive ehemaligen Ehemännern und Partnern. "Leute aus ihrer Teenagerzeit, Leute aus ihren 20ern, Leute, die in ihrem Zuhause arbeiten, jeder Ex-Ehemann, Ex-Freund war da", erinnert sich Witherspoon, die diese Geste als einer der vielen Beweise dafür sieht, "wie wunderbar [Jennifer] ist." Zudem betont sie: "Sie ist einfach eine Frau mit hoher spiritueller Integrität." Glaubt man Witherspoons Erzählung, würde das bedeuten, dass auch Anistons berühmte Ex-Partner Brad Pitt, Justin Theroux, Vince Vaughn, John Mayer und Tate Donovan unter den Partygästen waren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Kylie Cooper Jennifer Aniston und Reese Witherspoon