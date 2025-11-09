Pitt und Co: Jennifer Aniston feierte Geburtstag mit allen Ex-Partnern
- Jennifer Aniston lud zu ihrem 50. Geburtstag zahlreiche Weggefährten, darunter auch alle berühmten Ex-Partner, ein.
- Reese Witherspoon betonte im Podcast, dass Aniston trotz Trennungen den Kontakt zu Ex-Partnern pflegt und als warmherzig gilt.
- Das öffentliche Bild von Aniston als "verlassene Frau" wird von Freunden als falsch dargestellt; ihr gehe es gut und sie hänge nicht an der Vergangenheit.
Aktuell steht Hollywood-Star Jennifer Aniston mal wieder mit ihrem Liebesleben in den Schlagzeilen: Erst vor wenigen Tagen machte sie ihre Beziehung zu Hypnotherapeut Jim Curtis öffentlich, indem sie ein gemeinsames Foto auf ihrem Instagram-Kanal postete. Curtis ist Anistons erster offizielle Partner seit ihrer Scheidung von Justin Theroux im Jahre 2018.
Seitdem ihre Ehe mit Brad Pitt 2005 in die Brüche ging, nachdem er sie mit Kollegin Angelina Jolie betrog, haftet an der ehemaligen "Friends"-Darstellerin das misogyne Image der verlassenen Frau, die verzweifelt nach Liebe sucht. Doch trotz der Trennungen scheint Aniston den Kontakt zu ihren Ex-Partnern zu pflegen, von Verzweiflung keine Spur.
Feier mit allen Ex-Partnern
In einer aktuellen Folge des Podcasts "Armchair Expert with Dax Shepard" gab Anistons Freundin und Co-Star in "The Morning Show", Reese Witherspoon, eine Anekdote zum besten, die sich viele Frauen (und Männer) wohl nur schwer vorstellen können.
Zur großen Feier ihres 50. Geburtstages 2019 nämlich lud Aniston viele ihrer langjährigen Weggefährten ein – inklusive ehemaligen Ehemännern und Partnern. "Leute aus ihrer Teenagerzeit, Leute aus ihren 20ern, Leute, die in ihrem Zuhause arbeiten, jeder Ex-Ehemann, Ex-Freund war da", erinnert sich Witherspoon, die diese Geste als einer der vielen Beweise dafür sieht, "wie wunderbar [Jennifer] ist." Zudem betont sie: "Sie ist einfach eine Frau mit hoher spiritueller Integrität."
Glaubt man Witherspoons Erzählung, würde das bedeuten, dass auch Anistons berühmte Ex-Partner Brad Pitt, Justin Theroux, Vince Vaughn, John Mayer und Tate Donovan unter den Partygästen waren.
"Liebenswert, fürsorglich, warmherzig"
Außerdem sprach Witherspoon über die (falsche) öffentliche Wahrnehmung von Aniston und hatte nur Worte des Lobes für die 56-Jährige übrig.
"Ich kenne Jen seit 25 Jahren, 26 Jahren. Sie war immer wirklich liebenswert, fürsorglich, warmherzig und freundlich und hat ihre eigenen Dinge durchgemacht." Witherspoon gab zu, dass Aniston aufgrund ihrer negativen Erfahrungen mit Medien, aber auch mit Männern an sich manchmal etwas zurückhaltend sein könne. "Es kann mich zum Weinen bringen ... Ich habe während eines unserer Interviews geweint, weil ich einfach denke, dass die Leute manchmal so unfair sind — sie denken, sie kennen sie.“
Einer dieser Vorurteile, mit denen sich Aniston seit Jahrzehnten herumschlagen muss, sei die Annahme, sie hänge noch an ihrer Vergangenheit fest, insbesondere an ihrer Beziehung zu Brad Pitt. Moderator Shepard betonte: "Sie sehnt sich nicht nach Brad Pitt", woraufhin Witherspoon ihm beipflichtete: "Nein, ihr geht es großartig."
