Jennifer Aniston: 20 Jahre heimlicher Kampf, ein Baby zu bekommen

"All die Jahre der Spekulationen. Es war wirklich schwer. Ich machte künstliche Befruchtung durch, trank chinesischen Tee, all das. Ich habe alles daran gesetzt. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn jemand zu mir gesagt hätte: 'Lass deine Eizellen einfrieren. Tu dir selbst einen Gefallen.' Du machst dir darüber einfach keine Gedanken. Heute bin ich hier und der Zug ist abgefahren", so Aniston damals.

2022 gab sie in einem Interview mit dem Allure-Magazin erstmals zu, durchaus einen Kinderwunsch gehabt zu haben, der aber unerfüllt geblieben ist.

Jahrelange Spekulationen um ihr Privatleben haben Jennifer Aniston schwer zugesetzt. In der Vergangenheit zeigte sich der ehemalige "Friends"-Star genervt davon, ständig nach einem möglichen Kinderwunsch gefragt zu werden. "Wir Frauen müssen nicht verheiratet sein oder Kinder haben, um vollkommen zu sein", teilte sie 2016 der Zeitschrift Cosmopolitan mit. "Nur wir allein bestimmen, wie unser ganz persönliches Happy End für uns aussehen soll."

In der Novemberausgabe von Harper's Bazaar UK gab sie nun erneut ein seltenes Interview, in dem sie die falschen Behauptungen, dass sie keine Mutter werden wolle, dementierte.

Aniston enthüllte dabei, dass sie zwanzig Jahre lang heimlich darum gekämpft hat, ein Baby zu bekommen.

"Sie kannten meine Geschichte nicht und wussten nicht, was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen, weil ich nicht einfach so rausgehe und ihnen von meinen gesundheitlichen Problemen erzähle", verriet die Schauspielerin. "Das geht niemanden etwas an. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man es nicht mehr überhören kann – die Behauptung, ich werde kein Baby bekommen, keine Familie haben, weil ich egoistisch und eine Workaholic bin."

Derartige Spekulationen ist Aniston inzwischen sichtlich leid.

Künstliche Befruchtung blieb erfolglos

"Es berührt mich – ich bin nur ein Mensch. Wir sind alle Menschen. Deshalb dachte ich: 'Was soll das?'", stellt sie klar. Auch wenn sie mit zunehmendem Alter weniger das Bedürfnis verspüre, "eine falsche Behauptung richtigzustellen."

Ihr ist wichtig, dass ihre Familie und ihre Freunde ihre Wahrheit kennen.

Bereits 2022 hatte die heute 56-Jährige öffentlich enthüllt, erfolglos mit einer künstlichen Befruchtung versucht zu haben, schwanger zu werden.

Damals gab sie zu, es zu bedauern, dass sie ihre Eizellen schon Jahre früher einfrieren ließ.

"Es war ein schwieriger Weg für mich, ein Baby zu bekommen", erzählte sie. "Mit Ende 30, Ende 40, habe ich wirklich harte Zeiten durchgemacht, und ohne das wäre ich nie zu der Person geworden, die ich sein sollte. Ich habe versucht, schwanger zu werden."

Jennifer Aniston war von 2000 bis 2005 mit dem Schauspieler Brad Pitt verheiratet. Ihre Ehe mit Justin Theroux hielt von 2015 bis 2018.