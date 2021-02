Jenke von Wilmsdorff nach TV-Experiment: "Meine Mutter fand mich entstellt"

"Kann ich es schaffen, in drei Monaten 20 Jahre jünger auszusehen?" Diese Frage stellte sich Jenke von Wilmsdorff vergangenes Jahr. Er versuchte schließlich, sie mittlels aufsehenerregendem TV-Experiment zu klären - zwei Jahrzehnte Lebenserfahrung konnte der deutsche Journalist nicht aus seinem Gesicht löschen, komplett verändert hat er sich dennoch. Rund zwei Monate nach Ausstrahlung der Sendung verriet er nun, was seine Mutter von den Eingriffen und Beauty-Bahandlungen hält. "Das war übel. Das hat sie richtig umgehauen. Ich habe mit ihr nach der Sendung telefoniert. Sie war fix und fertig. Sie hat's nicht angesprochen, aber ich habe dann gefragt: 'Irgendwas stimmt nicht, was ist denn los?' Irgendwann kam dann raus: 'Um Gottes Willen, wie sieht das aus? Das ist nicht das Lächeln meines Sohnes.' Das hat sie richtig verletzt. Und es hat Wochen gedauert, bis ich ihr klar machen konnte, dass das ein vorübergehender Zustand ist. Aber sie fand mich schon wirklich entstellt", so Jenke in der Prosieben-Sendung "Red".