Jeff Bezos: Erbitterter Familien-Rechtsstreit eskaliert nach Traumhochzeit

Michael Sanchez bestritt die Vorwürfe und verklagte seinen zukünftigen Schwager zu Beginn des Jahres 2020 wegen Verleumdung.

Michael Sanchez wird vorgeworfen, Textnachrichten und explizite Fotos an das US-Magazin National Enquirer verkauft zu haben, das im Jänner 2019 die außereheliche Affäre des Amazon-Gründers mit Lauren Sanchez aufdeckte.

Ins Eheleben starten die beiden mit juristischen Ärgernissen: Die Mega-Hochzeit Amazon-Chef Jeff Bezos und Lauren Sanchez in Italien , welche im Juli im Beisein prominenter Gäste gefeiert wurde, wurde hinter den Kulissen von einem andauernden Rechtsstreit überschattet, in welchen Paar seit Jahren mit Sanchez Bruder Michael Sanchez verwickelt ist.

190.000 Dollar Anwaltskosten

Nun geht der Streit vor Gericht in die nächste Runde. Wie unter anderem Page Six berichtet, soll das milliardenschwere Paar angeblich rund 190.000 Dollar Anwaltskosten (umgerechnet etwa 163.000 Euro) von Michael Sanchez fordern.

Demnach sollen Bezos und seine Frau am 28. Juli beim California Superior Court einen Antrag eingereicht haben, in dem sie den Talentmanager auffordern, 182.374 Dollar an Anwaltsgebühren und 8.182 Dollar an Gerichtskosten zu übernehmen, "die im Zusammenhang mit (1) ihrem erfolgreichen Sonderantrag auf Klageabweisung und (2) diesem Antrag auf Erstattung von Anwaltsgebühren und -kosten entstanden sind" - zitiert Page Six.

Das Paar rechtfertigte die Summe unter anderem mit der Begründung, dass die Stundensätze ihrer Anwälte zwischen 549 und 1.125 US-Dollar liegen.

Den nicht enden wollenden Rechtsstreit mit Michael Sanchez bezeichnen die Anwälte seiner Schwester "mehrjährige Schikanierungskampagne in der Hoffnung, er könne eine völlig unverdiente finanzielle Entschädigung erwirken".

Für Jeff Bezos, dessen Vermögen aktuell auf rund 236 Milliarden-US-Dollar geschätzt wird, sind die geforderten 190.000 Dollar lediglich Peanuts. Wie Page Six feststellt, war allein die Rechnung für das Mineralwasser bei seiner Hochzeit mit Lauren Sanchez höher als die geforderten Anwaltskosten.

Wenig verwunderlich: Zu ihrer Hochzeit hatte die US-amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin ihren Bruder nicht eingeladen.