Bei Hochzeiten läuft selten alles nach Plan – selbst wenn man Jeff Bezos (61) heißt und der drittreichste Mann der Welt ist. Der Amazon-Gründer und die ehemalige TV-Journalistin Lauren Sánchez (55) werden sich diese Woche im Zuge eines mehrtägigen Spektakels im italienischen Venedig das Ja-Wort geben. Wegen der verschärften Sicherheitslage in Nahost dürfte die Hochzeit, die jetzt schon als prunkvollste des Jahres gehandelt wird, jedoch – etwas – weniger üppig ausfallen als erwartet. So wurde bekannt, dass das Brautpaar einige Pläne kurzfristig umschmeißen musste: Die Eröffnungsgala am Donnerstag findet im Kloster Madonna dell'Orto statt - und nicht wie geplant am Stadtstrand Lido mit Feuerwerk. Die Feier am Samstag soll von der Kirche „Scuola della Misericordia“ in ein Werftgelände im besser kontrollierbaren Arsenale im Osten der Stadt verlegt werden. Und auch um den geplanten spektakulären Einzug in die Lagunenstadt fallen Bezos und Sánchez auf Anraten der italienischen Behörden um. Geplant war eigentlich eine Fahrt auf der 500 Mio. Euro schweren Luxusjacht "Koru" durch die Lagune.

Viele Gerüchte um Gäste auf Bezos-Hochzeit Trotz strenger Geheimhaltung – Gäste und Personal mussten Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen – sind inzwischen weitere Details zu den Feierlichkeiten durchgesickert: Die Trauung soll Medienberichten zufolge am Freitag im Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters auf der Insel San Giorgio Maggiore - direkt gegenüber dem Dogenpalast - stattfinden. Laut einem Stadtpolitiker halten sich die Hochzeitsplaner aber mehrere Optionen bis zum letzten Moment offen. Um die hochkarätige Gästeliste ranken sich viele Gerüchte. Erwartet werden prominente Namen wie Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Oprah Winfrey oder Kim Kardashian. Einige Gäste sind bereits am Dienstag per Privatjet – insgesamt 90 wurden für diese Tage angemeldet – oder per Luxusjacht, die vor der Kulisse des Dogenpalastes anlegten, eingetroffen. Darunter Trump-Tochter Ivanka, die mit ihrer Familie medienwirksam in Italien gelandet ist und gleich auf Shopping-Tour ging.

© REUTERS/Yara Nardi Ivanka Trump ist samt Familie in Italien gelandet

Die exklusive Gästeschar soll in Luxus-Suiten in fünf der teuersten Hotels in Venedig untergebracht werden. Braut und Bräutigam selbst sollen – wie bereits 2014 George Clooney und Amal Alamuddin – im Aman Venice Hotel logieren, das zu den prächtigsten historischen Palästen am Canal Grande zählt. Für ihren Schutz sollen neben Polizisten, Militär und angeblichen Scharfschützen auf den Dächern auch ehemalige US-Marines sorgen. Der Transport zwischen den Locations erfolgt per Hubschrauber, Wassertaxi oder Gondolas.

Hochzeit als Spektakel: Rätselraten um Kosten Um die veranschlagten Kosten der dreitägigen Feier herrscht großes Rätselraten, internationale Medien jonglieren bereits seit Wochen mit Zahlen: Demnach soll sich das Paar die mehrtägige Feier zwischen 10 und 55 Millionen US-Dollar kosten lassen. Das Branchenblatt TMZ spricht von 50.000 Dollar pro Gast.

Ein gewaltiger Kostenpunkt dürften allein Sánchez' Kleider sein: 27 Designer-Roben soll die Braut über die Feierlichkeiten verteilt tragen. Bekocht werden dürfte die Hochzeitsgesellschaft unter anderem vom italienischen Starkoch Massimo Bottura. Die Geschenk-Säckchen für Gäste sollen unter anderem mit exklusiven venezianischen Glaswaren und Gebäck der Konditorei Rosa Salva, der ältesten in Venedig, gefüllt sein.

© REUTERS/Yara Nardi Aktivisten protestieren gegen die Hochzeit in Venedig

Proteste in Venedig halten an Nicht wenige sehen Bezos' Planänderungen auch als persönlichen Erfolg. So gehen Bürger- und Klimaaktivisten seit Tagen gegen die Hochzeit der Hochzeiten auf die Barrikaden. Initiativen wie "No Space for Bezos" oder Aktivisten von "Extinction Rebellion" plakatieren die Stadt, beschmieren Wände und drohen damit, in den kommenden Tagen Kanäle und Straßen zu den Locations zu blockieren. Die italienischen Oppositionsparteien Fünf Sterne und die Grünen haben Innenminister Matteo Piantedosi zu einem Bericht im Parlament über die Hochzeitsfeiern in Venedig aufgerufen. In der Lagunenstadt müsse das Demonstrationsrecht garantiert werden und Venedig dürfe nicht zu einem "Vergnügungspark für Superreiche" werden.