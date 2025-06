Bezos-Hochzeit hätte schon im Winter stattfinden sollen - nicht in Venedig

Vor der für kommende Woche erwarteten Hochzeit von Amazon-Chef Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig überschlagen sich in Italien die Spekulationen um Details des Großereignisses. So berichtet die renommierte italienische Tageszeitung Corriere della Sera aus namentlich nicht genannter Quelle, dass ehemalige US-Marines für die Sicherheit von rund 200 erwarteten Promis sorgen sollen. Bis zu 90 Privatjets sollen demnach anreisen, dazu mehrere Superjachten, neben der knapp 130 Meter langen "Koru"-Jacht des Paares. Bestätigt haben weder Bezos noch die Ex-Journalistin bisher Details zur Hochzeit.

Für den Bürgermeister wäre die Hochzeit eine "Ehre für die Stadt". Hingegen protestiert die Gruppe "No Space for Bezos" (Kein Platz für Bezos). Der Milliardär sei ein Symbol für Ausbeutung und Kapitalismus in der Stadt. Arrigo Cipriani von der berühmten Harry's Bar, die auch schon Persönlichkeiten wie den Autor Ernest Hemingway (1899-1961) begrüßt hat, hält die Proteste für überzogen, wie er der Tageszeitung La Repubblica sagte. Venedig sei eine Stadt der Freiheit, die alle willkommen heiße. "Selbst der reichste und unsympathischste Mensch der Welt hat das Recht auf Freiheit, sogar das Recht, zu heiraten, wo und wie er will", so Cipriani.

Lukrative Hochzeit?

Für die Lagune könnte die Hochzeit sehr lukrativ sein. Die Modedesignerin Diane von Fürstenberg riet in einem Corriere della Sera-Interview dem Paar, der Stadt eine großzügige Spende zu machen. Auch die Gäste sollten statt Geschenken für die Stadt spenden. In Venedig wächst die Sorge vor einem Ausnahmezustand. Die Gäste sollen per Wassertaxi durch die Stadt gefahren werden - mitten in der Hochsaison mit bis zu 150.000 Besuchern täglich. In einer Mitteilung der Agentur Lanza & Baucina, über die das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet hatte und die der dpa vorliegt, hieß es, Gerüchte über eine "Übernahme" der Stadt seien "völlig falsch". Die Vorgaben seien von Anfang an klar gewesen, hieß es weiter: möglichst wenig Beeinträchtigungen für die Stadt, Respekt gegenüber den Einwohnern und Institutionen sowie eine möglichst starke Einbindung der Menschen aus der Region in die Organisation der Veranstaltungen.

Laut dem Promi-Portal TMZ sollen Jeff Bezos und Lauren Sánchez im Aman Venice Hotel logieren, das zu den prächtigsten historischen Palästen am Canal Grande zählt. Der Amazon-Gründer soll für die Hochzeitsfeier mit der Journalistin circa zehn Millionen Dollar ausgeben. Sánchez wird auf Anraten von Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour ein Kleid von Oscar de la Renta tragen. Für die dreitägige Feier sollen 27 Outfits für die Braut bestellt worden sein. Wintour selbst steht allerdings nicht auf der Gästeliste.

Hochzeit wurde laut Insidern wegen Ehevertrag verschoben

Insidern des Branchenblattes Hollywood Reporter zufolge hätte die Hochzeit ursprünglich im vergangenen Winter in Aspen stattfinden sollen, wurde aber verschoben, da der Ehevertrag noch nicht fertiggestellt war. Mit über 38 Milliarden US-Dollar in Amazon-Aktien war die Scheidung von Jeff Bezos und seiner Frau MacKenzie Scott eine der kostspieligsten der Geschichte.

Bezos' Hochzeit könnte aber auch von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. "No Space for Bezos" lautet der Slogan der Kampagne. Für den 28. Juni kündigten Aktivisten eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast "Scuola Grande della Misericordia" blockiert werden sollen. In dem Palast aus dem 16. Jahrhundert, der von einer Gesellschaft um Bürgermeister Luigi Brugnaro gemanagt wird, soll die Hochzeitsparty stattfinden. Die Aktivistinnen und Aktivisten werfen Brugnaro vor, seine privaten Interessen mit jenen der Stadtverwaltung zu verknüpfen. Mit Booten soll der Zugang zum Palast blockiert werden. "Jeff Bezos ist in Venedig nicht willkommen", betonten die Demonstranten.