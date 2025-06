Schauspiel-Star Brad Pitt war mit fast 290 km/h unterwegs

Schauspiel-Star Brad Pitt, dessen neuer Blockbuster "F1 - Der Film" kommende Woche in den Kinos anläuft, hat bereits am Donnerstag in Austin nun tatsächlich einen Formel-1-Boliden fahren dürfen. Der 61-jährige US-Amerikaner fuhr mit einem 2023 McLaren MCL60 auf dem Circuit of the Americas in Austin (Texas). Für seinen Film waren ihm Formel-2-Autos zur Verfügung gestanden, die von Mercedes modifiziert wurden, um wie Grand-Prix-Autos auszusehen.