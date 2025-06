Mega-Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig: Die zweite Reihe der Trumps kommt

Bezos und Verlobte befinden sich an Bord der Jacht "Koru" in der Adria

Bezos und seine Verlobte befinden sich Berichten zufolge bereits an Bord seiner 500-Millionen-Dollar-Jacht "Koru" in der Adria, begleitet vom 70 Meter langen Begleitschiff "Abeona", das über einen Hubschrauberlandeplatz verfügt. US-Medien berichten, dass in den kommenden Tagen neun weitere Jachten mit prominenten Gästen in der Lagune erwartet werden.

Laut dem Promi-Portal TMZ sollen Jeff Bezos und Lauren Sánchez im Aman Venice Hotel logieren, das zu den prächtigsten historischen Palästen am Canal Grande zählt. Der Amazon-Gründer soll für die Hochzeitsfeier mit der Journalistin circa zehn Millionen Dollar ausgeben. Sánchez wird auf Anraten von Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour ein Kleid von Oscar de la Renta tragen. Für die dreitägige Feier sollen 27 Outfits für die Braut bestellt worden sein. Wintour selbst steht allerdings nicht auf der Gästeliste.