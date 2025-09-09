Jeanette Biedermann: "Habe mein Lachen wiedergefunden"

Jeanette Biedermann (45) feierte Anfang der Nullerjahre große Erfolge als Sängerin und Schauspielerin, wurde von Kritik und Fans gleichermaßen als "deutsche Britney Spears" bejubelt. Dann aber wurde es ruhig um sie, die Erfolge blieben aus, der musikalische Genre-Wechsel (2012 gründete sie die Band "Ewig" und sang auf Deutsch) konnte nicht so recht überzeugen. Auch 2025 verlief für Biedermann bisher turbulent und ähnlich wie eine Achterbahnfahrt. In einem aktuellen Interview mit der Zeitung Bild blickt sie zurück, aber vor allem auch nach vorne – denn Biedermann hat nach eigenen Aussagen wieder zurück ins Leben gefunden.

"Ich trauere immer noch" Anfang des Jahres ließ sich Biedermann nach 12 Jahren Ehe von Jörg Weißelberg scheiden, dem Gitarristen und Co-Gründer der Band "Ewig". Ein schwerer Rückschlag für den Familienmenschen. Auch musste sie sich von einer weiteren treuen und jahrelangen Wegbegleiterin verabschieden: Im Alter von 19 Jahren verstarb ihre Katze Shiva, zu der Biedermann ein sehr enges Verhältnis hatte. "Ich trauere immer noch um sie", sagt Biedermann im Gespräch. "Ich habe es emotional noch nicht geschafft, sie zu beerdigen." Auf Instagram schreibt sie: "Ich vermisse sie so sehr."

Doch es gab auch positive Momente dieses Jahr für Biedermann: In der Öffentlichkeit meldete sie sich zurück, als sie bei der RTL-Tanzshow "Let's dance" teilnahm. Acht Shows lange war sie dabei, für den Sieg reichte es am Ende aber nicht. Trotzdem ist die 45-Jährige dankbar für diese Erfahrung, betont sie, auch wenn sie ihr einiges abverlangte: "'Let’s Dance' war vielleicht das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben getan habe. Mein Körper befand sich in einem dauerhaften Schockzustand und wusste gar nicht, wie ihm geschah! (...) Das war ein Mammutprogramm. Aber ich würde es wieder tun." Danach nahm sie sich eine Auszeit, um sich wieder zu erholen.

"Ich habe viel durchgemacht" Vielleicht hat ihr genau diese Auszeit auch geholfen, um das Erlebte zu verarbeiten und wieder die Kraft zu finden, positiv in die Zukunft zu blicken. Denn im Bild-Interview gibt sich Biedermann kämpferisch: "Ich habe viel durchgemacht und wurde sehr im 'Loslassen' geprüft. Das war wohl meine Lernaufgabe. Der Schmerz hat mir an vielen Stellen das Herz gebrochen." Und weiter: "Ich habe mühsam alle Teile wieder zusammengefügt und entschieden, dass jetzt ein neues Leben beginnt. (...) Ich habe mein Lachen wiedergefunden." Vielleicht hat ihr dabei auch der neue Mann an ihrer Seite geholfen. Wer das ist, hält die Sängerin und Schauspielerin jedoch strikt geheim.