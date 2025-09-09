Warum Musicalstar Lukas Perman jetzt einen Fan-Ansturm in China auslöste

Schon im Mai wurde Musical-Komponist Sylvester Levay anlässlich seines 80. Geburtstags mit dem Galaabend "Sylvester Levay & his friends" in der Wiener Stadthalle groß gefeiert. Doch jetzt brachte Lukas Perman die Show nach Schanghai. Und dort war die Euphorie riesig.

"Es ist unglaublich, wie begeistert die Fans in China die Wiener Künstlerinnen und Künstler empfangen. Allen voran Sylvester Levay, dessen Stücke hier Riesen-Hits sind. Bereits beim Gang zum Theater wird man von einer Traube Menschen begleitet. Sie singen die Musicals auf Deutsch und verkleiden sich in den Rollen", schilderte Perman die Eindrücke.

Fans waren etwa als "Julia" aus "Romeo und Julia" kostümiert oder schmückten sich mit scharfen Zähnen, um dem Musical "Tanz der Vampire" die Ehre zu erweisen. Neben Lukas Perman standen auch Mark Seibert, Drew Sarich, Annemieke van Dam, André Bauer, Wietske van Tongeren und Milica Jovanović im Shanghai Culture Square auf der Bühne.

"Das Schöne ist, dass man auf der anderen Seite der Welt durch diese Verbindung spürt, dass uns als Menschen Musik und Theater verbindet, egal ob man die gleiche Sprache spricht oder den gleichen kulturellen Background hat. Das, was die Musik in uns bewegt, ist unsere gemeinsame Sehnsucht nach Verbundenheit", so Perman.