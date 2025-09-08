Austropromis

Tenor Jonas Kaufmann überrascht: "So eine Bühne wurde mir noch nie geboten"

Tenor Jonas Kaufmann mit einer Musikkapelle
Der Startenor wurde im Marchfelderhof groß gefeiert und mit einer Auszeichnung bedacht.
08.09.25, 05:00
Der Marchfelderhof ist schon allein wegen der Einrichtung einen Besuch wert. Vollgestopft bis unters Dach mit Nostalgie. 

Und genau dort wurde jetzt Startenor Jonas Kaufmann groß gefeiert und mit dem Goldenen Johann Strauss bedacht.

Tenor Jonas Kaufmann mit dem Goldenen Johann Strauss in der Hand

Tenor Jonas Kaufmann

"Ich dachte, schon alle großen Bühnen der Welt zu kennen – die Mailänder Scala, die Met in New York, Sydney oder London, aber so eine Bühne wurde mir noch niemals geboten", meinte er lachend, als er von einem 35-köpfigen Blasorchester vor dem Marchfelderhof empfangen wurde. 

Und natürlich freute er sich über die Auszeichnung. "Für mich ist der einzige und wahrhafte Zweck von Musik schlicht Emotion. Diese großartige Leistung, die Johann Strauss, seine Brüder und sein Vater in dieser unfassbaren 'Fabrik' hervorgebracht haben, ist einzigartig – und es gibt keine einzige Melodie, die schwach wäre."

 

