Jay Leno über Herausforderungen als Pfleger seiner demenzkranken Frau

"Wenn man heiratet, legt man ein Gelübde ab. Man fragt sich: 'Werde ich dem gerecht werden? Oder werde ich mich wie ein schmieriger Typ benehmen, wenn meiner Frau etwas passiert und ich die Kassiererin im Supermarkt vögele'?", sagte er. Dies habe er aber nicht getan. Im Gegenteil. "Ich genieße die Zeit mit meiner Frau. Ich gehe nach Hause, koche ihr Abendessen, sehe fern und alles ist okay."

"Im Grunde ist es wie vorher, nur dass ich ihr jetzt Essen eingeben und all diese Dinge erledigen muss", so der Moderator, der seit 45 Jahren mit Mavis Leno verheiratet ist. "Aber es gefällt mir. Ich kümmere mich gerne um sie. Sie ist eine sehr unabhängige Frau, deshalb gefällt es mir, gebraucht zu werden", scherzte Leno.

Situation bringt Herausforderungen mit sich

Er fügte hinzu, dass man "den Humor" in der Situation finden müsse, um schwierige Zeiten zu überstehen. Das mindere aber nicht die Schwierigkeiten. "Genau das ist die Herausforderung, nicht wahr? Wenn man jeden Tag jemanden füttern, wickeln, auf die Toilette tragen und all diese Dinge tun muss", sagte er. "Es ist eine Herausforderung. Und es ist nicht so, dass es mir Spaß macht, aber ich schätze, es bereitet mir zumindest eine Freude."

Es ginge nicht nur darum, seine Frau attraktiv und sexy zu finden und mit ihr zu schlafen, sondern auch seinen Mann zu stehen, wenn es darauf ankommt. Dazu Leno: "Ich denke, das ist es, was eine Ehe ausmacht. Ich meine, das ist Liebe. Das ist es, was man tut. Ich meine, ich bin froh, dass ich nicht einfach abgehauen bin. Ich bin froh, dass ich nicht mit einer halb so alten Frau durchgebrannt bin oder so ein Blödsinn."