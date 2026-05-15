Jason Biggs und Jenny Mollen trennen sich nach 18 Jahren

Der US-Komiker Jason Biggs ("American Pie") und seine langjährige Lebensgefährtin, Schauspielerin Jenny Mollen, gehen getrennte Wege. Das US-Promimagazin People berichtet unter Berufung auf einen Sprecher der beiden, dass sie kein Paar mehr sind, sich aber weiterhin "hervorragend verstehen". Die beiden hatten 2008 geheiratet und sind Eltern zweier Söhne. 2014 kam Sid, 2017 Lazlo zur Welt. Biggs und Mollen gehe es "sehr gut", zitiert People eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld der beiden. Diese "habe keinen Zweifel daran, dass sie weiterhin ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander haben werden".