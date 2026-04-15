Nach Abschied von Dänemark: Kusmagks planen radikalen Schritt

Das deutsche Reality-TV-Paar Janni Kusmagk und Peer Kusmagk ist schon weit umhergereist. Ihren Wohnort haben die beiden bereits mehrfach gewechselt, ohne wirklich sesshaft zu werden. Sie lebten unter anderem in Berlin, Potsdam, Mallorca und Dänemark, aber keiner der Orte fühle sich für sie auf Dauer gut an. In Dänemark kaufte das Paar 2024 einen Hof, den es renovierte. Doch 2025 wurde dieser wieder verkauft, weil die Kusmagks mit dem Camper Südeuropa erkunden wollten. Bis Jänner lebten sie dann in einem Mietshaus in Hamburg - bevor es das Paar auf die Kanaren verschlug.

Janni und Peer Kusmagk: Dauerhafter Aufenthalt auf den Kanaren?

Das Ehepaar lebt hier seit mehreren Monaten mit seinen drei Kindern. Auf La Gomera haben sie ein Haus gemietet - und könnten sich vorstellen, dauerhaft im Süden zu bleiben.