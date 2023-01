Jamie Lee Curtis' ungefilterte Reaktion auf ihre allererste Oscarnominierung

US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis darf im Alter von 64 Jahren zum ersten Mal auf einen Oscar hoffen. Nominiert ist sie f├╝r ihre Nebenrolle in "Everything Everywhere All at Once". Auf Instagram verlieh sie ihrer Freude kurz nach der Verk├╝ndung in einer Reihe an pers├Ânlichen Bildern Ausdruck. "So sieht ├ťberraschung aus", kommentierte sie ihren Post. "Keine Filter. Nichts gestellt. Nur die Wahrheit eines Moments der Freude."