Jake Reiner über Tod seiner Eltern: "Ein wahrer Alptraum"

Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat sich der älteste Sohn des Paares in einem emotionalen Essay zu Wort gemeldet. "Ich wache immer noch jeden Morgen auf und muss mich selbst überzeugen, dass es kein Traum ist. Dies ist wirklich mein wahrer Alptraum", schrieb der 34-jährige Jack Reiner am Freitag in einem langen Posting auf der Plattform Substack zum Verlust seiner Eltern.

"Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Eltern plötzlich und zur gleichen Zeit zu verlieren", so Reiner. Er könne nun so viele Dinge nicht mehr mit seinen Eltern teilen. "Es bricht mir gleichzeitig das Herz und macht mich wütend", schreibt der Schauspieler. Sie seien die besten Eltern gewesen, die ihre drei Kinder über alles geliebt hätten.