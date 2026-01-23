Neuer Tiefschlag für Jaime King: Kaum verheiratet, schon wieder geschieden

Schauspielerin Jaime King lässt sich von ihrem zweiten Ehemann, Austin Sosa, scheiden. Laut Dokumenten, die dem US-Magazin People vorliegen, soll der Banker am 22. Jänner die Scheidung eingereicht haben.

Jamie King: Scheidung nach Heimlich-Hochzeit

Dass die beiden geheiratet haben, war bisher öffentlich gar nicht bekannt. Demnach ist auch unklar, wann das Paar geheiratet hat. Erst im Juli 2025 hatte People von der Verlobung Kings und Sosas berichtet.

King habe sich darauf gefreut, diesen Moment mit ihren Kindern zu teilen, die eine liebevolle Beziehung zu Austin und seiner Familie haben, hatte ihr Sprecher damals erklärt. "Wie immer stehen ihre Söhne für sie an erster Stelle, und sie bittet um Privatsphäre, während sie gemeinsam voller Liebe und Dankbarkeit ihren Weg gehen", hieß es in dem Statement weiter. "Sie steht seiner Familie sehr nahe und wohnte bei seinen Eltern, nachdem sie Anfang des Jahres ihre Wohnung in Los Angeles verlassen hatte", hatte zudem eine Quelle über Kings Beziehung zu Sosa berichtet.