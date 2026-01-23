Stars

Neuer Tiefschlag für Jaime King: Kaum verheiratet, schon wieder geschieden

Jamie King
Schauspielerin Jaime King und ihr Ehemann Austin Sosa stehen vor der Scheidung.
23.01.26, 09:42

Schauspielerin Jaime King lässt sich von ihrem zweiten Ehemann, Austin Sosa, scheiden. Laut Dokumenten, die dem US-Magazin People vorliegen, soll der Banker am 22. Jänner die Scheidung eingereicht haben.

Jamie King: Scheidung nach Heimlich-Hochzeit

Dass die beiden geheiratet haben, war bisher öffentlich gar nicht bekannt. Demnach ist auch unklar, wann das Paar geheiratet hat. Erst im Juli 2025 hatte People von der Verlobung Kings und Sosas berichtet. 

King habe sich darauf gefreut, diesen Moment mit ihren Kindern zu teilen, die eine liebevolle Beziehung zu Austin und seiner Familie haben, hatte ihr Sprecher damals erklärt. "Wie immer stehen ihre Söhne für sie an erster Stelle, und sie bittet um Privatsphäre, während sie gemeinsam voller Liebe und Dankbarkeit ihren Weg gehen", hieß es in dem Statement weiter. "Sie steht seiner Familie sehr nahe und wohnte bei seinen Eltern, nachdem sie Anfang des Jahres ihre Wohnung in Los Angeles verlassen hatte", hatte zudem eine Quelle über Kings Beziehung zu Sosa berichtet.

King, bekannt aus Filmen wie "Pearl Harbor" und "Sin City", war in erster Ehe mit Kyle Newman verheiratet. Die Schauspielerin hatte im Mai 2020 die Scheidung eingereicht - es folgte ein Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder, der im vergangenen Jahr einen neuen Höhepunkt erreichte. Damals wurde unter anderem bekannt, dass Jamie King aus ihrer Wohnung in Los Angeles vertrieben worden sein soll, nachdem sie angeblich rund 43.000 Dollar Mietrückstände angehäuft hatte (dazu mehr).

