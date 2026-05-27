Iris Berben: "Älterwerden macht manchmal auch wehmütig"

Schauspielerin Iris Berben kann dem Älterwerden laut eigenen Worten nichts abgewinnen. "Ich finde es überhaupt nicht schön. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man das verherrlicht. Ich empfinde es eher als schwer. Es macht manchmal auch wehmütig", sagte die 75-Jährige der Zeitschrift Bunte während der Filmfestspiele in Cannes.

"Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft"

Sie dachte, sie wäre souveräner, sagte Berben weiter. "Manchmal bin ich es, aber oft bin ich es auch nicht. Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft." Ihr Rat: "Wenn man 75 ist, dann ist es wichtig, dass man versucht, seine Kraft zu erhalten, dass man wach ist und neugierig bleibt."