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Iris Berben: "Älterwerden macht manchmal auch wehmütig"

Im Februar kam die Komödie "Ein fast perfekter Antrag" in die Kinos, in der Berben Seite an Seite mit Heiner Lauterbach spielt - der erste gemeinsame Film als Liebespaar für die beiden.
27.05.2026, 10:21

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Iris Berben mit braunem, gewelltem Haar und einem schulterfreien Kleid posiert vor einer Menschenmenge.

Schauspielerin Iris Berben kann dem Älterwerden laut eigenen Worten nichts abgewinnen. "Ich finde es überhaupt nicht schön. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man das verherrlicht. Ich empfinde es eher als schwer. Es macht manchmal auch wehmütig", sagte die 75-Jährige der Zeitschrift Bunte während der Filmfestspiele in Cannes. 

"Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft"

Sie dachte, sie wäre souveräner, sagte Berben weiter. "Manchmal bin ich es, aber oft bin ich es auch nicht. Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft." Ihr Rat: "Wenn man 75 ist, dann ist es wichtig, dass man versucht, seine Kraft zu erhalten, dass man wach ist und neugierig bleibt."

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Berben zeigte sich in Cannes auf dem roten Teppich. Im Februar kam die Komödie "Ein fast perfekter Antrag" in die Kinos, in der Berben Seite an Seite mit Heiner Lauterbach spielt - der erste gemeinsame Film als Liebespaar für die beiden.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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