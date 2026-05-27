Claudia Schiffer postet privates Hochzeitsfoto zum 24. Jahrestag

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und scharfen Sicherheitsvorkehrungen hatte Supermodel Claudia Schiffer am 26. Mai 2002 in England dem Filmproduzenten Matthew Vaughn das Jawort gegeben. "Mit Matthews und Claudias Einverständnis kann ich bestätigen, dass sie heute Nachmittag geheiratet haben", sagte Pfarrer Ian Friars nach der Trauung in der Sankt Georgskirche in Shimpling im Osten Englands.

Braut Schiffer wurde abgeschirmt

Vor der Kirche hatten 300 Menschen gewartet, die die Braut jedoch nur kurz in Decken eingehüllt zu Gesicht bekamen. Die enttäuschte Menge buhte die Braut aus, als sie verhüllt einen weiten Bogen um die Leute machte. Schiffer wollte so verhindern, dass weder die Presse noch die Bewohner des Ortes einen unerlaubten Blick auf ihr Hochzeitskleid werfen konnten.

Zum Jubiläum öffnete Schiffer ihr Fotoalbum: "24. Hochzeitstag heute!", kommentierte sie am Dienstag ein Bild von ihrem großen Tag, auf dem sie tanzend mit Vaughn zu sehen ist. Dazu ergänzte sie drei rote Herzen. Zahlreiche Fans übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.