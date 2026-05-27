Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Stars

Claudia Schiffer postet privates Hochzeitsfoto zum 24. Jahrestag

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hatte Supermodel Schiffer am 26. Mai 2002 in England dem Filmproduzenten Matthew Vaughn das Jawort gegeben.
27.05.2026, 10:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Claudia Schiffer lächelt vor einer Holzwand mit dem Chloé-Logo.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und scharfen Sicherheitsvorkehrungen hatte Supermodel Claudia Schiffer am 26. Mai 2002 in England dem Filmproduzenten Matthew Vaughn das Jawort gegeben. "Mit Matthews und Claudias Einverständnis kann ich bestätigen, dass sie heute Nachmittag geheiratet haben", sagte Pfarrer Ian Friars nach der Trauung in der Sankt Georgskirche in Shimpling im Osten Englands.

In Google Maps öffnen

Braut Schiffer wurde abgeschirmt

Vor der Kirche hatten 300 Menschen gewartet, die die Braut jedoch nur kurz in Decken eingehüllt zu Gesicht bekamen. Die enttäuschte Menge buhte die Braut aus, als sie verhüllt einen weiten Bogen um die Leute machte. Schiffer wollte so verhindern, dass weder die Presse noch die Bewohner des Ortes einen unerlaubten Blick auf ihr Hochzeitskleid werfen konnten. 

Zum Jubiläum öffnete Schiffer ihr Fotoalbum: "24. Hochzeitstag heute!", kommentierte sie am Dienstag ein Bild von ihrem großen Tag, auf dem sie tanzend mit Vaughn zu sehen ist. Dazu ergänzte sie drei rote Herzen. Zahlreiche Fans übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren derart massiv, dass in der Gegend die wildesten Gerüchte ins Kraut schossen, wer sich da wohl das Jawort gebe. Schiffer und Vaughn waren damals beide 31 Jahre alt und seit 16 Monaten ein Paar. Davor war Schiffer mit dem Zauberkünstler David Copperfield zusammen.

Kronprinz Haakon in Sorge um lungenkranke Frau Mette-Marit

Das vom Niederrhein stammende deutsche Model, das am 25. August seinen 56. Geburtstag feiert, war 1987 in einer Düsseldorfer Diskothek entdeckt worden und stand danach für alle großen Modehäuser auf den Laufstegen in Paris, Mailand und New York. Bis heute zählt Claudia Schiffer zu den weltweit bekanntesten Models. Seit ihrem weitgehenden Rückzug aus dem Schönheitsbusiness genießt sie nach eigenen Angaben ihr Familienleben.

"Amore unter Palmen"-Star Uschi verstorben
Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare