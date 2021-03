Insider klärt auf: Was läuft da mit Miley Cyrus und Musiker Yungblud?

Miley Cyrus' heftiger Flirt mit Sänger Yungblud in einer Bar in Los Angeles war am Wochenende in aller Munde. Die Musikerin verbrachte einen Fortgeh-Abend mit Freunden in der "Rainbow Room"-Bar in L.A.. Es wurde reichlich Alkohol konsumiert. Als sich Yungblud zu der illustren Runde gesellte, kamen er und Cyrus einander im Laufe des Abends ziemlich nahe - was Spekulationen um eine mögliche neue Beziehung der "Wreckingball"-Interpretin auslöste.

Datet Miley Cyrus Sänger Yungblud?

Ein Insider räumt nun allerdings mit Datinggerüchten auf. "Sie gehen nicht miteinander aus", zitiert das US-amerikanische Promiportal Page Six eine anonyme Quelle. "Er ist seit einer Weile mit Jesse Jo Stark zusammen und sie meinen es sehr ernst", erklärt der Insider weiter in Bezug auf Yungbluds Beziehungsstatus.