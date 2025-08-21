Jennifer Lopez: Karrierehoch nach Scheidung von Ben Affleck

Rund ein Jahr nach der Scheidung von Schauspieler Ben Affleck hat US-Sängerin Jennifer Lopez ihr Leben wieder neu organisiert. Privat wie beruflich läuft es gut. Ein neues Zuhause ist längst gefunden: Wie das US-People-Magazin im März unter Berufung auf Immobilienunterlagen berichtete, erstand "J.Lo" ein neues Haus in der Nähe von Los Angeles. Lopez und Affleck hatten 2022 geheiratet und schrieben damit die "Bennifer"-Lovestory fort. In den 2000er-Jahren war das Paar schon einmal zusammen, doch damals wie heute hielt die Liebe nicht lange. Im Sommer 2024 reichte Lopez nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung ein - über 20 Jahre nach der Auflösung ihrer ersten Verlobung, die 18 Monate gedauert hatte.

Lopez "hat getan, was sie wirklich liebt" Lopez wirkt aktuell umtriebiger denn je. "Sie hat den Sommer ihres Lebens gehabt", erzählte dem US-People-Magazin ein namentlich nicht genannter Insider. Mit ihrer "Up All Night Tour" bereiste sie verschiedene Länder. "Sie hat getan, was sie wirklich liebt: auftreten und mit ihrem Publikum connecten." Die Sängerin und Schauspielerin widmet sich derzeit mehreren Projekten. Im Juni gab sie etwa in dem ersten Teaser für "Kiss of the Spider Woman" ("Kuss der Spinnenfrau") einen Vorgeschmack auf ihre schillernde Rolle in dem Filmmusical. Mit zahlreichen Gesangnummern glänzt sie als fiktive Leinwanddiva namens Aurora, die unter anderem eine Spinnenfrau spielt. Vorlage ist das Buch des argentinischen Autors Manuel Puig aus dem Jahr 1976 über die Freundschaft zweier Männer in einem südamerikanischen Gefängnis -der von alten Hollywoodfilmen besessene homosexuelle Luis Molina und der marxistische Widerstandskämpfer Valentin. Molina flüchtet sich in dieser brutalen Umgebung in eine Fantasiewelt rund um die erfundene Diva, die er auch seinem Zellengenossen nahebringt. "Das ist der Film, den sie letztes Jahr in New York gedreht hat, als sie und Ben eine schwierige Zeit durchlebten. Seitdem hat sie einen langen Weg zurückgelegt. Sie ist sehr glücklich und einfach dankbar für ihr Leben", so die People-Quelle.