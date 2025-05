Nicht minder beunruhigend: Zur Anklageverlesung in Los Angeles erschien Anitons mutmaßlicher Stalker mit freiem Oberkörper und in eine Decke gewickelt, wie Aufnahmen von ihm hinter einer Glasscheibe zeigen. Laut New York Post soll er auch sonst ein verstörendes Verhalten an den Tag gelegt haben. Er habe vor Ort kein Wort von sich gegeben haben. Selbst als ihm der Richter mitteilte: "Sie dürfen unter keinen Umständen Kontakt zu Jennifer Aniston haben."