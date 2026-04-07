Ikonisch! Anna Wintour und Meryl Streep auf dem Vogue-Cover

Das aktuelle Cover der Vogue hat wohl Legenden-Status. Denn darauf befinden sich die langjährige Chefredakteurin der US-Vogue Anna Wintour sowie Meryl Streep in ihrer Rolle als Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" (Teil 2 kommt am 29. April in die Kinos).

Und wie schon länger bekannt ist, war Anna Wintour die Vorlage für Miranda Priestly. Auch wenn Wintour in den Filmen nicht ganz so gut wegkommt, hat sie sich mittlerweile damit abgefunden.