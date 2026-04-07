Ikonisch! Anna Wintour und Meryl Streep auf dem Vogue-Cover
Das aktuelle Cover der Vogue hat wohl Legenden-Status. Denn darauf befinden sich die langjährige Chefredakteurin der US-Vogue Anna Wintour sowie Meryl Streep in ihrer Rolle als Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" (Teil 2 kommt am 29. April in die Kinos).
Und wie schon länger bekannt ist, war Anna Wintour die Vorlage für Miranda Priestly. Auch wenn Wintour in den Filmen nicht ganz so gut wegkommt, hat sie sich mittlerweile damit abgefunden.
Wie sie im Vogue-Interview erzählt, sei dafür maßgeblich Meryl Streep verantwortlich, die sie immer wieder einmal anrief. "Ich wusste, sie würde mir sagen, ob es in Ordnung sein würde. Ich habe ihr da bedingungslos vertraut."
Doch auch Meryl Streep war es wichtig, mit Fingerspitzengefühl an die Rolle heranzugehen. "Im Fall von Miranda, und wenn wir davon sprechen, 20 Jahre später zu dieser Rolle zurückzukehren, habe ich wirklich und ehrlich über Anna nachgedacht. Ich habe auch versucht, mir vorzustellen, wie es für sie gewesen sein muss, diese Verantwortung zu tragen, und ich wollte so interessiert und neugierig auf die Welt sein, wie auch sie es ist."
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