"Ich rannte nach Hause": Brad Pitt erzählt von seinem ersten Kuss

Berufsbedingt küssen Schauspieler wie Brad Pitt in ihrer Karriere eine ganze Reihe hochkarätiger LeinwandpartnerInnen. Aus einem Filmkuss mit Angelina Jolie am Set von "Mr. & Mrs. Smith" entstand bekanntermaßen sogar die zweite Ehe des Hollywoodstars. Aufregender als jeder gut inszenierte Filmkuss, scheint für Pitt jedoch sein erster Kuss gewesen zu sein - der formvollendet in einer Garage stattfand.

"Ihr Name war Lisa, sie wohnte eine Straße weiter", erzählte der 56-Jährige im Interview mit W magazine. "Wir waren in der vierten Klasse und ich war dementspechend aufgeregt. Es war ein bisschen geplant, wir wussten beide, dass wir uns in ihrer Garage treffen um das durchzuziehen." Die Vorfreude sei dermaßen nervenaufreibend gewesen, dass er nach dem Kuss sofort nach Hause gerannt sei, erinnert er sich. "Es war einfach zu viel."

Auch über sein Liebesleben plauderte der "Once Upon A Time In Hollywood"-Star ein wenig. "Ich hatte immer einen Schwarm. Im Kindergarten schon. Weil ich süchtig danach bin", verriet er. Ob er momentan auch für jemanden schwärmt, behielt er allerdings für sich. Schließlich hatte er sich jüngst in seiner Dankesrede bei den Golden Globes, wo er als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, darüber lustig gemacht, dass ihm mit jeder Frau "neben der er zufällig steht" eine Romanze angedichtet wird.