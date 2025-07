Serienstar Shannen Doherty starb nach langem Kampf gegen den Brustkrebs am 13. Juli 2024 im Alter von nur 53 Jahren. Die Trauer war nicht nur bei Fans, sondern auch bei Dohertys ehemaligen Kollegen groß. Viele von ihnen posteten bewegende Worte zum Abschied auf ihren Instagram-Profilen – so auch am 13. Juli dieses Jahres, dem ersten Todestag Dohertys.

Weiter im Text beschreibt Ziering, wie hart es für ihn und die anderen "90210"-Stars ist, sich nie wieder mit Doherty und auch Luke Perry (er verstarb 2019 an den Folgen eines Schlaganfalls) treffen zu können. "So ein Verlust vergeht nicht."

"Ich denke oft an dich"

"Ich vermisse Shannen", schreibt Ziering weiter. Obwohl sie während ihrer gemeinsamen "90210"-Zeit ab und zu aneinander gerieten, hätten sie in den vergangenen Jahren zueinander gefunden. Großen Respekt habe er für sie immer schon empfunden, wobei Ziering Dohertys Schauspielkunst lobte.

"Als wir älter wurden, wurden wir sanfter. Wir wurden erwachsen. Wir verstanden, wozu wir gehört hatten und was jeder von uns zu bieten hatte", betont er und erinnert sich: "Ich werde nie vergessen, wie sie und Jennie [Garth] mich bei der Chippendales-Show in Vegas überraschten. Gott, wir haben so gelacht. Es war einer dieser Abende, die einem im Gedächtnis bleiben." 2013 trat Ziering für vier Wochen als Gaststar bei der berühmten Männer-Strippergruppe auf.

Den Beitrag beschließt Ziering mit den Worten: "Ich denke oft an dich. An deine Courage. Dein Feuer. Dein gutes Herz, das so wenige wirklich zu Gesicht bekamen. Ich trage all das noch immer in mir. Ruhe in Frieden, Shan."

In den Kommentaren wird Ziering für seine emotionalen und persönlichen Worte gelobt, unter anderem von Ex-"90210"-Kollegin Tori Spelling: "Wunderschön", kommentierte sie mit einem Herz-Emoji.